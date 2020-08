Video: Mehr Vielfalt für die Rathäuser

Westpol . . UT . DGS . WDR.

Die alten, weißen Männer sind eine Spezies, die in der Kommunalpolitik auf vielen Ebenen präsent ist. Rathäuser und Stadträte sind bei weitem nicht so besetzt, dass die gesamte Gesellschaft in Nordrhein-Westfalen bei politischen Entscheidungen abgebildet wird. Der Anteil der Frauen in Gemeindeparlamenten liegt nur bei etwa 30 Prozent, auch Migranten fehlen in der Politik. | video