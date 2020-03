Corona - alles, was man wissen sollte

In welchem Fall werde ich auf Corona getestet?

Typische Symptome sind Fieber, Husten, Atemnot , Gliederschmerzen und Erschöpfung. In schweren Fällen kommt es zu einer Lungenentzündung. Wer solche Symptome bei sich feststellt, sollte den Hausarzt anrufen - nicht hingehen - und abklären, ob eine Testung angebracht ist.

Was geschieht in den neu eröffneten „Diagnosezentren“?

Um die Arztpraxen zu entlasten und sicherzustellen, dass Menschen mit verdächtigen Symptomen isoliert auf Corona getestet werden, haben mittlerweile in einigen Städten NRWs Diagnostikstellen eröffnet - so in Düsseldorf, Köln, Mülheim, Gangelt bei Heinsberg und Kleve sowie Bochum und Detmold. Oft sind es umfunktionierte Krankenwagen, in denen Abstriche gemacht werden können - allerdings nur bei Personen, die zuvor über die kostenlose Rufnummer 11 6 11 7 einen Termin dafür bekommen haben.

In allen Städten gilt aber weiterhin der Hinweis, dass man zunächst den Hausarzt anrufen soll, um das weitere Vorgehen zu besprechen.

Wie viele Corona-Infizierte in Deutschland sind bereits wieder gesund?

Am 11. März hatten laut Johns-Hopkins-Statistik 25 Menschen die Erkrankung überstanden.

Gibt es eine Impfung gegen Corona?

Bis jetzt nicht. An der Entwicklung von Impfstoffen und Medikamenten wird laut WHO derzeit gearbeitet. Im Fokus steht dabei der Stoff Remdisivir. Erste Ergebnisse werden Mitte März 2020 erwartet. Bis ein Impfstoff verfügbar ist, dauert es nach Einschätzung des Virologen Christian Drosten von der Charité in Berlin aber bis zum Sommer 2021.

Ist jemand an Corona erkrankt, können Ärzte laut RKI bisher nur "unterstützende Maßnahmen" ergreifen: Sauerstoffgabe, Ausgleich des Flüssigkeitshaushaltes, eventuell Antibiotikagabe zur Behandlung von bakteriellen Begleitinfektionen.

Ist Corona gefährlicher als die Grippe?

Das können Experten bisher nicht genau einschätzen. Laut RKI könnte die Corona-Epidemie "schwerer als bei einer schweren Grippewelle werden, das Geschehen könnte aber auch milder verlaufen". 80 Prozent der Corona-Erkrankungen verlaufen bisher mild bis moderat, Kinder erkranken selten. Wieviele Menschen das Virus ganz ohne Symptome in sich tragen, ist bisher nicht bekannt.

Rund 98.500 Menschen in Deutschland erkrankten in dieser Saison bereits an Grippe (Influenza). Dem RKI wurden etwa 200 Todesopfer gemeldet. Die reale Fallzahl "dürfte höher liegen", so das Institut. Schätzungen gingen von 2,1 Millionen Erkrankten seit Herbst 2019 aus.

Wie hoch die Todesrate durch das Coronavirus ist, lässt sich nicht sicher sagen, da unklar ist, wie viele Menschen tatsächlich infiziert sind. Die höchste geschätzte Todesrate verzeichnet derzeit mit 5,1 Prozent (Stand 11.03.) Italien, gefolgt von China (3,9 Prozent) und Iran (3,2 Prozent). Der Großteil der bisher Verstorbenen war entweder höheren Alters oder bereits vorerkrankt.