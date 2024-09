Auch Kamala Harris' Hintergrund schreit nicht nach einer großen politischen Karriere in den USA . Sie ist eine Frau. Als solche hat man es leider heute noch schwer in der Politik. Dann noch mit indischen und jamaikanischen Wurzeln. Und doch wurde sie zur ersten amerikanischen Vizepräsidentin und hat jetzt als Spitzenkandidatin der Demokratischen Partei die Chance, die erste Präsidentin des Landes zu werden.

Universelle Ikonen

Ich glaube, dass diese drei Frauen nicht nur wegen ihres enormen Erfolgs bewundert werden, sondern auch dafür, dass sie Kämpferinnen sind. Simone Biles, eine von vielen Turnerinnen, die vom Mannschaftsarzt sexuell missbraucht wurden, spricht sich öffentlich für den Schutz von Athletinnen aus. Wenn’s um Rechte und Fairness in ihrer Branche geht, legt sich Taylor Swift auch mal mit ihrem Management an oder zieht ihre gesamte Musik von Spotify ab.

Ich muss gestehen, ich habe mich kurz gefragt, ob es nicht schön wäre, wenn wir auch hier in Deutschland solche einflussreichen Frauen hätten. Würde das junge Mädchen hier im Land mehr empowern? Vielleicht schon. Aber das Großartige ist ja, dass sich Frauen und Mädchen aus der ganzen Welt mit diesen Amerikanerinnen gewissermaßen identifizieren können und sie als Idole und Vorbilder sehen. Swift-Mania hat die ganze Welt gepackt, Videos von Simone Biles gehen viral und inspirieren andere Mädchen, ihre Träume zu verfolgen.

The sky is the limit

Das Beste ist aber, dass Powerfrauen noch mehr Power haben, wenn sie sich vereinen. Im US -Wahlkampf wird viel darüber spekuliert, ob Taylor Swift sich für Kamala Harris aussprechen und ihr damit womöglich zahlreiche Stimmen bescheren könnte. Ähnlich wie die öffentliche Zustimmung von Talk-Queen und original Powerfrau Oprah Winfrey 2008 angeblich Barack Obama eine Million Stimmen bei den Vorwahlen der Demokraten eingebracht haben soll.

Ob sich Harris und Swift zusammentun oder nicht, ob Harris die Wahlen gewinnt oder nicht, ob Simone Biles es in vier Jahren nochmal bei Olympia versucht oder ihre Karriere an den Nagel hängt – die Geschichte dieser Frauen und die Meilensteine, die sie jetzt schon erreicht haben, machen mir und anderen Frauen Mut. Unser Bestes zu geben, nach den Sternen zu greifen und zu glauben, dass unsere wildesten Ziele und Träume in Erfüllung gehen können.

Was denkt ihr? Sind euch Vorbilder wie Harris, Swift und Biles auch so wichtig wie unserer Kolumnistin? Schreibt uns dazu gerne in die Kommentare auf WDR.de oder auf Social Media.