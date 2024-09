Der Ananas-Code: Wie sich spanische Singles im Supermarkt verlieben

Und die Idee zieht: Es soll schon zu Massenaufläufen von hochmotivierten Dating-Interessierten gekommen sein. In zwei Supermärkten in Bilbao und Madrid soll der Andrang einmal so groß gewesen sein, dass die Polizei kommen musste, berichtet die BBC . Sie schickte die Leute nach Hause, damit andere in Ruhe einkaufen konnten.

" Bei dem einen oder anderen hier soll tatsächlich mal gefunkt haben zwischen den Supermarktregalen. Aber darum geht's gar nicht so sehr. Es ist eher die Devise: Dabei sein ist alles. Man will gute, witzige Videos posten und mitmachen ", sagt Michael Wrobel.

Kassen bei "Mercadona" durch Trend gefüllt?

Inwieweit die Aktion den "Mercadonas" die Kassen gefüllt haben, ist nicht klar. In einigen Filialen sollen die Ananas aber zwischen 19 und 20 Uhr ausverkauft sein.

Bei uns ist der Trend noch nicht angekommen. Wie beim Fußball gibt's auch aber eine deutsche Variante. Beispielsweise in Erlangen: Dort können Singles mit knallig-rosanen Wägen den Einkauf erledigen und so zeigen: Ich bin frei.

Auch ein Supermarkt in Hagen im Landkreis Cuxhaven bietet seit mehreren Monaten alleinstehenden Kunden rosarote Einkaufskörbe zum Shoppen und Verlieben an. Sie sollen signalisieren: Hey, ich bin Single, sprich mich an.

Paar-Shoppen statt Parshippen

Über den Erfolg dieser Ideen ist bislang nichts bekannt. Aber vielleicht gibt es auch dort und in Spanien schon bald den einen oder anderen Alleinstehenden weniger. Und es heißt: Paar-Shoppen statt Parshippen.

