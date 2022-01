Corona-Varianten - Was muss man zu Delta, Omikron und anderen Varianten wissen?

Fast alle Corona-Neuinfektionen in Deutschland gehen auf zwei Varianten des Virus zurück, die von der Weltgesundheitsorganisation als " besorgniserregend " eingestuft sind, nämlich Delta oder Omikron. Es gibt aber auch Mutanten wie Alpha, Gamma, Lambda, Mu, Delta Plus und die kürzlich in Frankreich entdeckte Variante B.1.640.2. Was muss man zu Corona-Mutationen wissen? Fragen und Antworten:

Was versteht man unter Corona-Varianten?

Grundsätzlich kommt es bei Viren ständig zu Mutationen. Auch das Coronavirus ist schon tausendfach mutiert. Eine Virusvariante entsteht, wenn sich bei der Vervielfältigung das Erbgut, das aus tausenden Einzelbausteinen besteht, verändert. "Mutationen sind daher vor allem Kopierfehler" , so die WDR -Wissenschaftsredaktion Quarks. Schon die ursprüngliche Form des Coronavirus Sars-CoV-2 , die oft als Wildtyp bezeichnet wird, trat nach Ansicht von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern in verschiedenen Varianten auf.

Welche Varianten gelten als " besorgniserregend "?

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat lediglich fünf Varianten als " variants of concern " (VOC) eingestuft. Das Robert Koch-Institut (RKI) bezeichnet diese als " besorgniserregende Varianten ". Der Grund für die Einstufung kann zum Beispiel eine erhöhte Übertragbarkeit, eine große Verbreitung in bestimmten Gegenden und oder eine teilweise Resistenz gegenüber Impfungen sein. Es handelt sich um diese Varianten:

Alpha , B1.1.7, früher als "britische Variante" bezeichnet

, B1.1.7, früher als "britische Variante" bezeichnet Beta , B.1.351, früher als "südafrikanische Variante" bezeichnet

, B.1.351, früher als "südafrikanische Variante" bezeichnet Gamma , P.1., früher als "brasilianische Variante" bezeichnet

, P.1., früher als "brasilianische Variante" bezeichnet Delta , B.1.617.2, früher als "indische Variante" bezeichnet

, B.1.617.2, früher als "indische Variante" bezeichnet Omikron, B.1.1.529, die neuere Variante u.a. aus dem südlichen Afrika

Welche Varianten gibt es sonst noch?

Die WHO listet außerdem " variants of interest " (VOC) auf. Das sind Stand 05.01.2022:

Lambda , C.37, erstmals in Peru nachgewiesen

, C.37, erstmals in Peru nachgewiesen Mu bzw. My oder Mμ, B.1.621, erstmals in Kolumbien nachgewiesen

Darüber hinaus listet die WHO "variants under monitoring" (VUM) auf. Das sind Stand 05.01.2022:

B.1.1.318 - sie trat in verschienenen Nationen zuerst auf

- sie trat in verschienenen Nationen zuerst auf C.1.2 - sie trat in Südafrika zuerst auf

- sie trat in Südafrika zuerst auf B.1.640 - sie trat in verschienenen Nationen zuerst auf

In der Öffentlichkeit ist auch von einigen anderen Varianten die Rede. Mal standen sie mal unter Beobachtung der WHO, mal könnten sie es noch werden, mal spielen sie aus Sicht der WHO keine nennenswerte Rolle. Dazu diesen Typen gehören unter anderem:

B.1.640.2 , tauchte u. a. in Südfrankreich auf

, tauchte in Südfrankreich auf AY.4.2 , Delta Plus genannt, verbreitete sich u. a. in Großbritannien

, Delta Plus genannt, verbreitete sich u. a. in Großbritannien AY.1 , laut RKI ebenfalls Delta Plus genannt

, laut RKI ebenfalls Delta Plus genannt B.1.466.2 , wurde zuerst in Indonesien festgestellt

, wurde zuerst in Indonesien festgestellt B.1.630 , wurde zuerst in der Dominikanischen Republik festgestellt

, wurde zuerst in der Dominikanischen Republik festgestellt B.1.427 und B.1.429, kalifornische Variante genannt, tauchte zuerst in den USA

Warum werden Corona-Varianten oft nach griechischen Buchstaben benannt?

Jede Variante hat einen eigenen Code, bestehend aus Buchstaben und Zahlen. In der Öffentlichkeit tauchten früher aber vor allem Bezeichnungen wie "britische", "südafrikanische", "brasilianische" und "indische" Variante auf. Der Hintergrund: In Großbritannien, Südafrika, Brasilien und Indien wurden die jeweiligen Varianten zuerst festgestellt, und dort hatten sie sich besonders stark verbreitet.

Ende Mai 2021 erklärte WHO-Epidemiologin Maria Van Kerkhove, diese Bezeichnungen könne man sich zwar leichter merken als die wissenschaftlichen Codes, sie seien aber " stigmatisierend und diskriminierend ". Und das gelte es zu verhindern. " Kein Land soll für die Entdeckung und die Meldung von Varianten stigmatisiert werden ", so Van Kerkhove. Seitdem werden die besorgniserregenden Varianten, aber auch andere, nach Buchstaben des griechischen Alphabets benannt.

Wie verbreitet sind die Corona-Varianten in Deutschland?

In Deutschland gehen so gut wie alle Neuinfektion auf eine " besorgniserregende Variante " zurück. Seit Anfang 2021 waren oder sind nur Alpha, Delta und Omikron nennenswert verbreitet. Hier ein Überblick zur Ausbreitung:

Über Details zur Ausbreitung informiert das RKI auch regelmäßig in seinen Wochenberichten: