Audio: Pulse of Europe: In NRW für Europa

WDR 5 Morgenecho - Westblick am Morgen. . 03:53 Min. . WDR 5. Von Verena Tröster.

Ob Brexit oder Populismus: Die europäische Idee muss in letzter Zeit viel Gegenwind aushalten. Die Bürgerbewegung "Pulse of Europe" will sie wieder stärken und vor der Europawahl ins öffentliche Bewusstsein holen – auch in NRW. | audio