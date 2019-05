Katarina Barley sagt:

"420.000 Menschen in Wien leben in gefördertem Wohnraum. Zwischen 4,50 Euro und 7 Euro kann man da wohnen." (Quelle: Rohmaterial WDR-Dreh in Aachen am 02.05.2019)

Stimmt das?

Der Mieten-Vergleich verschiedener Wohnungsarten in Wien zeigt: Im Schnitt liegt die Kaltmiete pro Quadratmeter tatsächlich zwischen 4,20 Euro und 7 Euro.