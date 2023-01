Tschüss, Maske: Erinnerungen an ein Stück Stoff

Am Montag, den 27. April 2020 wurde in NRW die Maskenpflicht im ÖPNV eingeführt. Fast drei Jahre saßen wir nun also vermummt in Straßenbahnen, Zügen und Bussen. Ab dem 1. Februar ist nun auch im ÖPNV als letzter Bastion die Maskierung vorbei - wir dürfen unsere Gesichter wieder zeigen. Ist das nun gut oder schlecht? Erinnerungen an die Maskerade hat sicher jeder in diesem Land.

Ob wir die Zeit der Maskenpflicht nun vermissen werden oder nicht liegt wohl ganz im Auge des Betrachters. Schließlich schützte die Maske uns und andere vor Viren. Aber sicherlich schützte sie nicht vor seltsamen Begegnungen.

Maske war im Sommer schlimm - im Winter auch