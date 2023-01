Wegen Maskenpflicht: Angriffe auf Bahnangestellte nehmen zu

Die EVG will mehr Polizei in den Zügen

Als Lösung sieht der EVG -Chef mehr Polizei in den Zügen, die für mehr Sicherheit sorgen soll. "Leider ist die Bundespolizei derzeit personell nicht in der Lage, das sicher zu stellen und das muss sich ändern." In jedem Fernzug müsse demnach künftig ein Bundespolizist sein, der im Notfall einschreiten könne.

Außerdem fordert die Gewerkschaft der Polizei ein neues Sicherheitskonzept an Bahnhöfen - zum Beispiel mit deutlich mehr Videoüberwachung. Das verhindere zwar keine Angriffe, aber es sorge für ein besseres Sicherheitsgefühl am Gleis und auch in den Wartehallen.

