"Mönch" muss sich vor Amtsgericht verantworten

Zudem soll er einen weiteren Polizisten durch einen Tritt verletzt haben. Der Beamte klagte über Schmerzen in der Schulter und über Hämatome nach dem Angriff. Wegen seiner Taten muss sich der Franzose nun vor dem Amtsgericht Erkelenz verantworten. Ihm werden Körperverletzung und tätliche Angriffe auf Vollstreckungsbeamte vorgeworfen.

Keine Reue beim Klimaaktivisten

Für Teile der Klimaaktivisten war der "Mönch" eine Symbolfigur.

Dem beschuldigten Klimaaktivisten waren die Ermittler unter anderem auf die Spur gekommen, weil er sich in einem Interview mit dem Magazin "stern" selbst als der "Mönch von Lützerath" geoutet hatte. In dem Interview sprach der mittlerweile 29-jährige Franzose über seine Tat und die darauf folgende öffentliche Aufmerksamkeit. " So viele Leute konnten darüber lachen, das ist toll ", sagte er. Von Reue keine Spur: " Irgendwie hat es Spaß gemacht, ja. Und eigentlich war ich selbst überrascht, dass ich nicht im Schlamm stecken geblieben bin ", soll er demnach den Journalisten erzählt haben.

Der zweite Gerichtstermin ist für den 5. Februar angesetzt. Dann soll auch das Urteil fallen. Bei einer Verurteilung im Sinne der Anklage könnte eine Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren verhängt werden. Bei einer Strafe unter sechs Monaten ist eine Geldstrafe möglich.

Teils heftige Auseinandersetzungen

Demonstranten stehen im Januar 2023 der Polizei in Lützerath gegenüber.

Während der Räumung von Lützerath war es zu mehreren Auseinandersetzungen zwischen der Polizei und den Protestanten gekommen. Beide Seiten beklagten Verletzte und gaben sich gegenseitig die Schuld an der Eskalation.

Die mehrere Tage dauernde Räumung von Lützerath im Januar 2023 war eine der größten Polizeiaktionen in Nordrhein-Westfalen. In der Spitze waren bis zu 3.700 Polizisten im Einsatz. An der zentralen Demonstration beteiligten sich rund 15.000 Teilnehmer.