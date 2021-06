Kaum Corona-Infektionen - wo trotzdem Maske noch Pflicht ist

In NRW gilt an zahlreichen Orten trotz merklich gesunkener Corona-Infektionszahlen weiterhin eine Maskenpflicht - unabhängig von der Einhaltung des Mindestabstands, wie es in der Coronaschutzverordnung heißt. Vielerorts sind FFP2 -, vergleichbare Masken oder OP -Masken erforderlich. Außerdem gilt in manchen Kommunen eine verschärfte Maskenpflicht. Die Details im Überblick:

Wo in NRW muss man eine medizinische Maske tragen?

Grundsätzlich gilt: In NRW muss in allen geschlossenen Räumen, die Besuchern oder Kunden zugänglich sind - egal ob mit oder ohne Eingangskontrolle -, mindestens eine OP-Maske getragen werden. OP-Masken werden in der Coronaschutzverordnung auch als medizinische Masken bezeichnet.

Das Tragen medizinischer Masken gilt also in geschlossenen Räumen von Museen, Kunstausstellungen, Galerien, Schlössern, Burgen, Gedenkstätten, Bibliotheken, Theatern, Konzerthäusern, Kinos und ähnlichen Einrichtungen sowie von Zoologischen Gärten und Tierparks - darüber hinaus während Gottesdiensten und anderen Versammlungen zur Religionsausübung in geschlossenen Räumen.

Manchmal sind FFP2 -Masken oder Masken ähnlichen Standards Pflicht. Zum Beispiel hier:

im öffentlichen Personennah- und Fernverkehr

als Fahrgast im Taxi oder bei anderen Beförderungsdiensten

beim Friseur oder bei der Fußpflege in Kreisen und kreisfreien Städten, in denen mit einer Wocheninzidenz über 100 die "Notbremse" greift

Wo in NRW reicht das Tragen einer Alltagsmaske?

Das Tragen einer Alltagsmaske reicht in vielen Außenbereichen, laut Coronaschutzverordnung ausdrücklich auch hier:

auf Wochenmärkten und in Außenbereichen anderer Märkte

auf Spielplätzen

im Umkreis von zehn Metern von geöffneten Einzelhandelsgeschäften

draußen bei zulässigen Zusammenkünften, Versammlungen und Veranstaltungen

Allerdings können Kommunen die Maskenpflicht verschärfen, sodass zum Beispiel medizinische Masken auch dort Pflicht sind, wo laut NRW-Coronaschutzverordnung Alltagsmasken ausreichen. Informationen, was lokal gilt, bieten die jeweiligen Behörden in der Regel auf ihren Internetseiten.