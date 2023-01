NRW hebt Maskenpflicht im Nahverkehr zum 1. Februar auf

Das NRW-Gesundheitsministerium hatte zuletzt am 16. Dezember 2022 eine Verordnung verabschiedet, mit der die Regelungen der Coronaschutzverordnung sowie der Test- und Quarantäneverordnung bis zum 31. Januar verlängert wurden. Nach NRW-Landesrecht besteht im öffentlichen Nahverkehr bis dahin damit weiter eine Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske (OP-Maske).

NRW zieht mit anderen Bundesländern gleich

NRW folgt mit der Ankündigung zum Wegfall der Maskenpflicht dem Vorgehen in etlichen anderen Bundesländern. Die Debatte hatte in dieser Woche an Dynamik gewonnen. Für ihren öffentlichen Nahverkehr haben weiter Bundesländer das Ende der Maskenpflicht angekündigt. In Bayern, Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein ist die Maske schon nicht mehr Pflicht im öffentlichen Nahverkehr.

FDP begrüßt den Wegfall

Der Vorsitzende der FDP -Fraktion im NRW-Landtag, Henning Höne, teilte dazu mit: " Dieser Schritt ist richtig, aber auch längst überfällig. Zahlreiche andere Bundesländer schritten voran, nun auch der Bund. Die schwarz-grüne Landesregierung ist nicht auf Ballhöhe. Sie trottet hinterher."

Maskenpflicht seit Ende April 2020

Die Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr war in NRW Ende April 2020 eingeführt worden. Viele Kommunen hatten damals die Landesregierung mit eigenen Verfügungen oder Ankündigungen unter Druck gesetzt. Indem Mund und Nase bedeckt werden, sollte die Gefahr gesenkt werden, sich oder andere mit dem Coronavirus anzustecken.