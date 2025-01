Aufwändige Arbeiten

Die Arbeiten sind aufwändig. Gegen sieben Uhr sollen die ersten zwei Träger angeliefert und danach unter das Haus in Position geschoben werden. Dafür ist dann unter anderem ein riesiger Kran im Einsatz. Er hebt die Träger einzeln an und und bringt sie in Position. Insgesamt werden vier rund 20 Meter lange Stahlträger verbaut. Danach kann die Verfüllung losgehen.

Hoffnung für Mieter

Die Bewohner des Hauses leben jetzt seit sechs Monaten in Ersatzwohnungen. Sie durften noch wenige Mal in ihre Wohnungen, wichtige Dinge herausholen, denn zuvor waren sie kopflos aus ihren Wohnungen gelaufen. Jetzt gibt es Hoffnung für sie. "Wenn alles nach Plan läuft, können die Mieter Ende März wieder rein“ , so der Plan der Bezirksregierung Arnsberg.