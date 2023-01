Ist die Corona-Pandemie vorbei - oder kommt da noch was?

In wenigen Tagen fällt die Maskenpflicht im Nahverkehr in Nordrhein-Westfalen, und auch im Fernverkehr muss bald niemand mehr eine Maske tragen. Das Symbol der Pandemie wird uns also im Alltag nicht mehr so oft begegnen.

Auch die Isolationspflicht ist abgeschafft. Heißt: Wer sich mit dem Corona-Virus infiziert, muss sich nicht mehr fünf Tage zuhause einzuschließen. Positiv getesteten Personen wird lediglich dringend empfohlen, in Innenräumen außerhalb der eigenen Wohnung mindestens eine medizinische Maske tragen.