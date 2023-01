Corona: Diese Regeln gelten ab Februar in NRW

"Das Infektionsgeschehen hat sich glücklicherweise abgeschwächt." Diese gute Nachricht verkündete NRW -Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann ( CDU ) Mitte der Woche. Wegen Impfungen und relativ vielen Corona-Infektionen in diesem Herbst und Winter sei "der Immunisierungsgrad in der Bevölkerung (...) sehr hoch" . Deshalb passe die Landesregierung die Corona-Regeln an.

Wo gibt es keine Maskenpflicht mehr?