Corona: Umstrittene Grundschul-Öffnung in NRW

Gilt die Abstandsregel - oder gilt sie nicht?

Diskussionen gibt es vor allem wegen der von NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) angekündigten Abkehr von der Regel, mindestens 1,50 Meter Abstand einzuhalten. Dies steht auch so in der vom Schulministerium verschickten "Schulmail" über die neuen Regelungen ab dem 15. Juni. An deren Stelle trete laut Mail ein Konzept, "wonach konstante (Lern-)Gruppen gebildet und durch deren Trennung Durchmischungen vermieden werden." In der offiziellen Pressemitteilung des Ministeriums wird jedoch weder die Regel noch die Abkehr von dieser Regel erwähnt.

Auf den Mindestabstand angesprochen sagte Familienminister Joachim Stamp (FDP) am Freitagabend im ZDF Heute-Journal: " Es ist ja nicht so, dass die Abstandsregeln vollständig aufgehoben werden ", man könne aber die 1,50 Meter da organisatorisch so nicht mehr durchhalten.

Corona-Schutzverordnung gilt weiterhin

In NRW gilt weiter die Corona-Schutzverordnung, die für öffentliche Räume grundsätzlich einen Mindestabstand von 1,50 Meter vorschreibt. Bund und Länder hatten sich auf eine Ausnahme geeinigt, wonach bis zu zehn Personen im Freien Kontakt ohne Mindestabstand haben dürfen.