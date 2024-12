Wegen Lkw-Fahrverbot: Weihnachtsgeschenke für Brummi-Fahrer

An den Weihnachtsfeiertagen gilt bundesweit ein Lkw-Fahrverbot: Brummi-Fahrer dürfen erst wieder am 27. Dezember auf der Straße unterwegs sein. Das bedeutet für Fernfahrer, die aus dem Ausland stammen, dass sie zwei Tage lang festsitzen - zum Beispiel an der Autobahnraststätte Hohe Mark an der A43 bei Haltern am See.

Initiatorin Gerburgis Sommer

Dort sorgte ein Freiwilligen-Team am ersten Weihnachtsfeiertag wieder für eine Überraschung. Bereits zum fünften Mal verteilte es kleine Geschenke an die Fahrer, um ihnen die Wartezeit erträglicher zu machen. "Sie sind immer sehr überrascht, wenn wir sie ansprechen", sagte Gerburgis Sommer, die Initiatorin der Aktion, am Mittwoch dem WDR . "Sie kommen fast alle aus Osteuropa, viele aus Weißrussland und auch aus der Ukraine."

"Tagelang in ihren Fahrerkabinen"

Gerburgis Sommer vom Verein "Brücken bauen Haltern" kam vor ein paar Jahren auf die Idee, sich zu engagieren, als sie im Radio von einer Gruppe in Süddeutschland gehört hatte, die Lkw-Fahrer beschenkte.

Geschenkübergabe an Weihnachten 2024