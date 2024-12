Sie gelten als moderne Variante des Banküberfalls und könnten wie diese bald als Auslaufmodell in die Kriminalgeschichte eingehen: Die Sprengattacken auf Geldautomaten sind in Nordrhein-Westfalen stark zurückgegangen. Mitte Dezember summierten sie sich auf 40 Angriffe in diesem Jahr. Am selben Stichtag des Vorjahres waren es noch 149 Attacken. Das entspricht einem Rückgang um 73 Prozent.

Ermittler: Viel der Täter aus den Niederlanden

Entscheidend dafür dürfte die Ausstattung der Geldautomaten mit Farb-Kleb-Patronen sein, die die Geldscheine bei einer Explosion einfärben und damit unbrauchbar machen. Auf andere Maßnahmen zur Sicherung der Automaten hatten sich die Täter in den vergangenen Jahren eingestellt. Während sie in den ersten Jahren Gas in die Automaten leiteten und dann zündeten, nutzten sie zuletzt immer häufiger Sprengstoff, da die Automaten besser gesichert waren.