NRW-Grundschulen weiten Unterricht aus

Gebauer hatte bereits in der vergangenen Woche eine zeitnahe Ausweitung des Unterrichts an Grundschulen vorgeschlagen. Allerdings war darin zunächst vom Zeitraum nach den Sommerferien die Rede, die am 29. Juni beginnen.

Klassen wegen Abstandsregeln oft verkleinert

Am 7. Mai hatte für die Grundschüler in NRW der Präsenzunterricht in der Schule wieder begonnen. Allerdings sind die meisten Klassen aufgrund der Abstandsregeln stark verkleinert worden. Demzufolge findet klassischer Schulunterricht für die einzelnen Schüler meist nur an ein oder zwei Tagen in der Woche statt.