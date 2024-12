Nach dem Sturz von Machthaber Baschar al-Assad wird das Land von der Islamistengruppe Haiat Tahrir al-Scham (HTS) geführt. Mit der Machtübernahme fürchteten Christen und andere Minderheiten Repressionen.

Christen besuchen die Christmette im syrischen Maaloula

Laut dem ARD-Korrespondenten Matthias Ebert in Damaskus versuchen die neuen Machthaber aber, diese Bedenken zu zerstreuen. Seit dem Zwischenfall mit dem Weihnachtsbaum habe die neue hohe Sicherheitsstandards eingeführt - unter anderem in einem kleinen Ort nahe Damaskus, in dem viele Christen leben. " Ganz hier in der Nähe sind mehrere bewaffnete Kämpfer, die hier den Eingang kontrollieren ", sagt Ebert. Bereits an Heiligabend seien sie vor Kirchen und bei Christmetten gewesen, um dort für Sicherheit sorgen.

Priester in Damaskus: "Zweideutige Atmosphäre"

" Wir haben das Recht, Angst zu haben ", sagte Priester Andrew Bahi der dpa in Damaskus. Zwar habe HTS-Anführer Ahmed al-Scharaa, auch bekannt als Abu Mohammed al-Dscholani, nach Assads Sturz wiederholt betont, alle Volksgruppen müssten respektiert und berücksichtigt werden. " Die Atmosphäre bleibt aber weiterhin zweideutig ", so Bahi.

Anna Osius, ARD-Korrespondentin in Kairo

Auch die ARD-Korrespondentin Anna Osius ist skeptisch. Bereits vor Weihnachten erzählten ihr Christen und Christinnen in einer katholischen Kirche in Damaskus, dass sie Angst haben. " Dort hatten offenbar schon die Machthaber an die Tür geklopft und gesagt: So wie ihr das sonst macht mit dem Umzug durch die Straßen und fröhlich Glocken läuten, das würden sie nicht so gerne hören ", sagt Osius. " Man könne nicht für Ihre Sicherheit garantieren. "