So feiert die Welt: Weihnachten von Köln bis Sydney

Notre Dame: "Es ist so toll restauriert worden"

Weihnachten in der nach dem Brand erneuerten Notre Dame

Manche Touristinnen und Touristen planten ihre Reise sogar extra so, dass sie die Messe an Heiligabend in der Notre Dame erleben konnten. "Ich war vor vielen Jahren schon mal hier. Es ist so toll restauriert worden" , erzählt eine Besucherin begeistert.

Weihnachten im Kölner Dom

Auch der Kölner Dom war wie jedes Jahr gut besucht. Traditionsgemäß begann die Christmette um Mitternacht am 25. Dezember. Im Mittelpunkt der Messe stand der Wunsch nach Frieden. Auch tagsüber an den beiden Weihnachtsfeiertagen finden dort mehrere Messen statt.

Weihnachten am Strand: "Ich liebe es"

Kontrastprogramm zu Köln und Paris gibt es in Sydney in Australien: Touristinnen und Touristen versammeln sich dort mit Badekleidung und Weihnachtsmützen am Strand, um zusammen zu feiern. "Ich liebe es. Ich würde nirgendwo anders sein wollen" , schwärmt ein junger Mann dort. "Aufzuwachen und an Weihnachten an den Strand zu gehen, das ist schon was Besonderes."

Eine Suppenküche für Obdachlose an Weihnachten in Buenos Aires

Und Weihnachten heißt natürlich auch, an die Menschen zu denken, für die Feiern alles andere als selbstverständlich ist. In der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires wurde etwa eine riesige Suppenküche für Obdachlose organisiert. Hunderte Menschen bekamen zu essen und zu trinken.

