Ausgangssperre in Bayern: Bald auch in NRW?

Laschet: Warnung vor Kontrollverlust

Trotz solcher Zahlen ist eine Ausgangssperre in NRW-Kommunen bisher nicht im Gespräch. Bisher hat die Landesregierung für Hotspots vor allem eine Sperrstunde für die Gastronomie ab 23 Uhr sowie strengere Beschränkungen für Treffen im öffentlichen Raum verbindlich vorgeschrieben. Noch ist unklar, wie die Kommunen auf Inzidenzzahlen über 200 reagieren werden – klare Regeln gibt es bisher nicht.

Völlig ausgeschlossen sind Ausgangssperren in NRW aber wohl nicht. Noch vor wenigen Tagen hatte Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) vor einem Kontrollverlust gewarnt. In diesem Fall drohten " volle Krankenhäuser und im schlimmsten Fall ein flächendeckender Lockdown ". Was genau dieser " Lockdown " bedeuten könnte, dazu will sich die Landesregierung bisher nicht festlegen.

Vorerst haben NRW-Kommunen noch relativ viel Freiheit, wenn es um punktuelle Verschärfungen der Vorschriften geht. Das zeigt sich zum Beispiel bei der Maskenpflicht im öffentlichen Raum: In den Fußgängerzonen von Gelsenkirchen und Solingen ist bereits seit Freitag ein Mund-Nasen-Schutz vorgeschrieben, in Herne gilt die Pflicht nach wie vor nur in öffentlichen Gebäuden. In Köln gilt die Vorschrift für nahezu alle größeren Einkaufsstraßen – egal ob Fußgängerzone oder nicht.