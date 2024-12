Einen guten Morgen und frohe Weihnachten aus dem WDR Newsroom wünschen Dominik Reinle und Sabine Schmitt.

Nach der der Tsunami-Katastrophe 2004

20. Jahrestag der Tsunami-Katastrophe in Südostasien • In Südostasien wird heute der Opfer gedacht, die vor 20 Jahren durch die Tsunami-Katastrophe ums Leben kamen. Am zweiten Weihnachtsfeiertag 2004 erschütterte ein Seebeben der Stärke 9,1 die indonesische Insel Sumatra und löste gewaltige Flutwellen aus. Diese Tsunamis verwüsteten die Küsten des Indischen Ozeans. Bei den meterhohen Wellen kamen etwa 230.000 Menschen ums Leben, darunter auch 552 Deutsche.

Bei vielen Menschen haben sich die Bilder der Zerstörung von damals eingebrannt. Die Tagesschau widmete damals fast die ganze 20-Uhr-Ausgabe der bislang verheerendsten Naturkatastrophe des 21. Jahrhunderts.

Ausgelöst wurde der Tsunami durch eine schwere Erschütterung im Sundagraben vor der indonesischen Küste, wo sich die Indische Kontinentalplatte unter die kleinere Burma-Platte schiebt. Dabei baute sich eine gewaltige Spannung auf, die sich am Zweiten Weihnachtstag ruckartig löste: Der Meeresgrund riss auf einer Länge von 1.200 Kilometern auf und setzte so viel Energie frei wie 13.000 der Atombomben, die 1945 die japanische Stadt Hiroshima zerstört hatten.

Proteste in Syrien • In Syrien gab es an mehreren Orten Proteste und Ausschreitungen. Menschenrechtler berichten von mehreren Toten. Die Proteste richteten sich gegen Sicherheitskräfte der islamistischen Übergangsregierung. Tausende Alawiten demonstrierten aus Angst vor religiöser Diskriminierung. Ein Video, das angeblich die Schändung eines alawitischen Heiligtums in Aleppo zeigt, löste die Proteste aus. In einigen Orten wurden nächtliche Ausgangssperren verhängt. Nach der Machtübernahme der Islamisten herrscht auch Unsicherheit unter den Christen dort.

Menschen aus NRW können heute in den Niederlanden einkaufen • Am zweiten Weihnachtstag können die Ladeninhaber in den Niederlanden selbst entscheiden, ob sie öffnen oder nicht. In der Grenzregion machen das viele: Die Outlet Center in Roermond und Maasmechelen haben von morgens bis abends geöffnet. Auch im Woonboulevard in Heerlen kann man einkaufen gehen. Und: In NRW kann man auch heute auf einigen Weihnachtsmärkten noch mal einen Glühwein oder Punsch trinken - zum Beispiel in Bad Oeynhausen, Dortmund oder Köln.

Magdeburg: Anzeigen und Schweigeminute • Nach dem Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt wurden mehrere Anzeigen gegen Stadt und Polizei erstattet. Die Vorwürfe richten sich gegen unzureichende Sicherheitsvorkehrungen - Recherchen ergaben, dass ein Polizeiwagen nicht an seinem vorgesehenen Platz stand. Das traditionelle Weihnachtskonzert im Opernhaus gedenkt heute mit einer Schweigeminute um 11 Uhr der Opfer.

Ein Frachtschiff bei der Durchfahrt durch den Panama-Kanal

Trump nominiert Panama-Botschafter • Der künftige US-Präsident Trump hat einen neuen Botschafter für Panama vorgeschlagen. Er will einen Kommunalpolitiker aus Florida dorthin schicken. Dieser sei ein leidenschaftlicher Kämpfer des Prinzips "America first". Am Wochenende hatte Trump gedroht, die Kontrolle über den Panama-Kanal zurückzufordern, sollten die USA keinen Rabatt bei den Durchfahrtsgebühren bekommen. Der Panama-Kanal verbindet den Atlantik mit dem Pazifik und zählt zu den wichtigsten Handelsrouten der Welt.

Ermittlungen nach Flugzeugabsturz in Kasachstan • In Kasachstan suchen Ermittler nach der Ursache des Flugzeug-Absturzes. Es gibt mehrere unbestätigte Spekulationen - unter anderem, dass das Flugzeug durch russische Flugabwehr beschossen worden sei. Die Regierung warnte, voreilige Schlüsse zu ziehen. Bei dem Absturz kamen 38 Menschen ums Leben, 29 Menschen überlebten, teilweise schwer verletzt - darunter ein elfjähriges Mädchen, das aus Deutschland kommen soll.

Wieder Störung an Unterseekabel in der Ostsee • In der Ostsee gibt es wieder Probleme mit einem Untersee-Kabel. Betroffen ist eine Stromleitung zwischen Estland und Finnland. Die Behörden in beiden Ländern versicherten, dass die Stromversorgung trotzdem gesichert sei. Die Ursache für die Störung ist bisher nicht bekannt. Zuletzt hatte es in der Ostsee ähnliche Fälle gegeben, bei denen Sabotage vermutet wird.

Hochwasser in Waltrop 2023

Deichsanierung ein Jahr nach dem Hochwasser in Ostwestfalen-Lippe • Vor einem Jahr mussten in den Kreisen Höxter, Herford und Minden-Lübbecke wochenlang Häuser geräumt werden, Ufer waren überspült und die Feuerwehren im Dauereinsatz. Aber: Die Sicherung der Weser-Deiche gegen Hochwasser kommt nur langsam voran. Denn für neue Deiche müssen extra Grundstücke gekauft und Pläne durch die Bezirksregierung Detmold genehmigt werden.

Zahl der Verkehrstoten sinkt offenbar • Die Zahl der Verkehrstoten ist leicht gesunken. Das berichten die Zeitungen der Funke-Mediengruppe unter Berufung auf den ADAC. 2023 waren laut statistischem Bundesamt 2.839 Menschen tödlich verunglückt; dieses Jahr dürften es rund 80 weniger sein. Vom Ziel, die Zahl der Verkehrstoten in den kommenden Jahren um 40 Prozent zu reduzieren, sei man aber weit entfernt.

Weihnachtsfest für Obdachlose in Menden • Das Netzwerk Lendringsen hat sich mit fünfzehn ehrenamtlichen Mendenern auf das Weihnachtsfest für Obdachlose heute vorbereitet: Die einen schneiden das Obst und das Gemüse, die anderen kochen Rinderrouladen mit Kartoffeln. Dazu gibt es für mehr als 40 obdachlose Menschen in Menden kleine Weihnachtspäckchen.

Wetter am 2. Weihnachtsfeiertag

Nieselregen und Sonne • Der zweite Weihnachtsfeiertag startet dicht bewölkt. Lokal fallen ein paar Tropfen oder es nieselt etwas. Im Laufe des Tages kann sich die Sonne von Südwestfalen bis zum südlichen Rheinland regional teilweise durchsetzen. Im nördlichen Westfalen und am Niederrhein geht es allerdings oft grau weiter. Dazu gibt es sechs Grad auf 800 Meter Höhe, acht Grad in der Hocheifel und bis elf Grad am Rhein, wenn sich die Sonne länger zeigt.