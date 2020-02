Liveticker: Coronavirus in NRW - alle News und Infos

10.11 Uhr: Im besonders vom Coronavirus betroffenen Kreis Heinsberg müssen mittlerweile 1.000 Menschen in häuslicher Quarantäne ausharren. Aktuell gibt es in NRW 20 bestätigte Infizierte. Dies teilten der Kreis Heinsberg und das NRW -Gesundheitsministerium mit.

10.03 Uhr: Eine der 14 neuinfizierten Personen wohnt in Düsseldorf. Die Person habe auch in Heinsberg Karneval gefeiert und befinde sich ebenfalls in häuslicher Quarantäne. Angesichts der schnellen Ausbreitung des Virus geraten nun auch geplante Großveranstaltungen in den Blick.