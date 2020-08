FAQ Corona und Maskenpflicht an Schulen: Was genau gilt?

Ja, sagt Ruth Schulz aus dem WDR -Quarks-Team. Sie verweist auf ein Sommercamp in den USA , in dem 600 Kinder und Jugendliche ihre Ferien verbracht und fast 80 Prozent sich mit dem Sars-Cov2-Virus infiziert hatten. Bisher war man davon ausgegangen, dass vor allem kleinere Kinder das Virus nicht besonders stark übertragen. Das war offensichtlich nicht der Fall. Ohne Masken hatte sich in dem Sommercamp das Virus schon nach ein paar Tagen rasant verbreitet. Vor diesem Hintergrund hält es Ruth Schulz für sinnvoll, wenn in NRW vorerst eine Maskenpflicht an Schulen gilt.

Stand: 03.08.2020