Seit Montag registriert die Polizei immer mehr Vorfälle. In Teilen der Stadt Düren und den Gemeinden Kreuzau, Nörvenich und Vettweiß ist das Mobilfunknetz dadurch teilweise ausgefallen. Auch die Notrufnummern 110 und 112 sind nicht immer erreichbar. Weil es sich dabei um kritische Infrastruktur handelt, ist der Staatsschutz nach Angaben der Behörde eingeschaltet.

Vorsätzliche Beschädigung?

Bereits am Montag hatte der Mobilfunknetzbetreiber nach Polizeiangaben eine Störung des Netzes gemeldet. Bei einer Kontrolle wurde festgestellt, dass mehrere Kabel einer Netzanlage auf Hochhäusern in einer Dürener Wohnanlage beschädigt worden waren. Die Polizei geht von einer vorsätzlichen Beschädigung aus. Am Dienstag und in der folgenden Nacht kamen zwei weitere Fälle hinzu.

Ermittlungen in alle Richtungen

Auf dem Dach eines Wohn- und Geschäftsgebäudes in Düren wurden am Dienstag ebenfalls Kabel beschädigt. In der Nacht zum Mittwoch gab es zudem einen Brand an einem Mobilfunkmast in einem anderen Stadtviertel von Düren. Dadurch entstand Schaden an den Kabeln der Anlage. Die Polizei Aachen hat die Ermittlungen aufgenommen. Es wird nach Angaben der Behörde in alle Richtungen ermittelt. Ob es einen Zusammenhang zwischen den Taten gibt, wird nun geprüft.

Notrufnummer sind teilweise nicht erreichbar

Da das Mobilfunknetz in Teilen der Stadt Düren und den Gemeinden Kreuzau, Nörvenich und Vettweiß teilweise ausgefallen ist, empfiehlt die Polizei andere Möglichkeiten zu nutzen, falls der Notruf abgesetzt werden muss: Man solle einen Festanschluss nutzen - entweder den eigenen oder von anderen Personen. Oder man wendet sich an öffentliche Gebäude mit Festnetzanschluss. Bei einigen Handys könne auch ein andere Mobilfunknetz eingestellt werden. Betroffen von der Störung sind nach Polizeiangaben vor allem das Mobilfunknetz der Anbieter O2 und E-Plus.

