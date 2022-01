Nachweis - Wie weist man sich als geimpft, genesen oder getestet aus?

Ist der Nachweis sowohl in Papierform als auch digital per App möglich?

Ja. Möglich sind in NRW laut Corona-Schutzverordnung sowohl Nachweise in Papierform (zum Beispiel der gelbe Impfausweis) als auch digital mit der Corona-Warn-App, der CovPass-App oder der Luca-App. In manchen Restaurants und anderswo kann es jedoch vorkommen, dass dort ausschließlich digitale Nachweise akzeptiert werden und keine Impfausweise in Papierform.

Muss man beim Nachweis immer einen Ausweis vorzeigen?

Der Nachweis ist nur in Kombination mit einem Personalausweis oder Ähnlichem gültig. In der Corona-Schutzverordnung heißt es dazu: "Bei der Inanspruchnahme oder Ausübung dieser Einrichtungen, Angebote und Tätigkeiten sind der jeweilige Immunisierungs- oder Testnachweis und ein amtliches Ausweispapier mitzuführen und auf Verlangen den jeweils für die Kontrolle verantwortlichen Personen vorzuzeigen."

Wo erhält man den digitalen Impfpass?