Das will die Bäckerei Policks nicht verpassen und hat sich deshalb mit Körbchen voller duftender Brotlaibe im Gang direkt neben dem Eingang der Stadthalle aufgebaut. Die Bäckerei ist ein Familienbetrieb mit mehreren Filialen, in denen sie dringend Personal für den Ladenverkauf benötigt.

Svenja Policks steht mit ihrem Bruder am gemeinsamen Messestand und erklärt einem Jugendlichen und seiner Lehrerin, wie der Alltag im Bäckerhandwerk aussieht.

Viele wollen einen Überblick über Ausbildungsberufe

Als sie weiterziehen, sagt Svenja Policks: " Das frühe Aufstehen schreckt viele ab. Gehört aber in einer Bäckerei einfach dazu. " Sie will die Interessenten zunächst aufklären. Denn viele wollten erst einmal herausfinden, was es für Jobs gibt und welche Tätigkeiten dazu gehören.

Auch in der Dachdeckerbranche gibt es zu wenig Nachwuchs

Nebenan versucht ein Dachdecker-Betrieb mit einer kleinen Werkel-Station ganz konkret zu zeigen, was man in diesem Handwerk macht. Auch hier ist der Bedarf an Personal groß: Die Branche hat aktuell so viele Aufträge wie selten zuvor - und nur wenig Nachwuchs. Deshalb sei Präsenz zeigen auf der Messe wichtig.

Jobmesse ist gut besucht

Die Jobmesse ist sehr gut besucht. Im großen Saal der Stadthalle schieben sich junge Menschen aneinander vorbei, notieren Infos und sammeln Broschüren ein. Unter ihnen ist eine Gruppe ukrainischer junger Erwachsener vom Berufskolleg am Haspel. Sie sind noch nicht so richtig fündig geworden.

Mico Borvkov möchte eigentlich in die IT -Branche gehen, aber wenn er da nichts finde, würde er auch ein Handwerk wählen. Er versucht offen zu bleiben. Zhanna Melnykova geht es ähnlich: " Ich möchte eigentlich lieber studieren - am liebsten Architektur. Aber ich schaue mich auch hier mal um. "

Die Ausbildungsmesse interessiert viele

Während manche nicht fündig werden, fangen andere an, mit Bereichen, die sie vorher nicht interessiert haben, zu liebäugeln. Die Agentur für Arbeit überrascht einige mit ihrem großen Plakat, das Diversität und Offenheit ausstrahlen soll. Das Plakat zieht einige Interessenten an.

Viele Anfragen für ein Praktikum

Aber auch beim Stand der Policks herrscht viel Verkehr. Das Bäckerei-Geschwisterpaar führt viele Gespräche und ist am Ende des Messetags sehr zufrieden: " Wir haben viele Praktikumsanfragen - und darum geht's ja eigentlich, dass wir erstmal den Kontakt haben und dass die Leute mal zu uns kommen wir mal zeigen wie Bäckerei so funktioniert ."

Unsere Quellen:



WDR-Reporterin vor Ort

Ausbildungsmesse in der Stadthalle Wuppertal

Svenja Policks, Bäckerei Policks

Über dieses Thema berichtet der WDR am 19.09.2024 auch im Fernsehen in der WDR Lokalzeit Bergisches Land.