NRW-Schulen: Keine Masken mehr im Unterricht - oder doch?

Eigenmächtig dürfen Schulkonferenzen als höchstes Gremium einer Schule keine Maskenpflicht anordnen. Einige Schulen, wie das Rhein-Maas-Gymnasium oder St. Leonhard in Aachen empfehlen aber, freiwillig einen Mund-Nasen-Schutz am Sitzplatz zu tragen.

Verlängerung der Pflicht?

Der Schulleiter des Franziskus Gymnasiums in Vossenack sagt, man werde die Maskenpflicht sogar noch einige Tage beibehalten. Die Zeit brauche man, um mit Eltern und Schülern zu beraten, wie zum Beispiel vorerkrankte Schüler und Lehrer geschützt werden könnten. Den konkreten Erlass des Schulministeriums mit Details haben die Schulen erst am Montagabend bekommen.

In Aachen ist die Situation besonders kurios: Während in NRW die Maskenpflicht in der Schule abgeschafft wurde, gilt sie in Belgien ab sofort für alle Schüler ab zwölf Jahren. In Ostbelgien stieg die Zahl der Neuinfektionen in der letzten Woche.