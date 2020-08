Ende der Maskenpflicht im Unterricht: Viele Fragen bleiben offen

Die Maskenpflicht im Unterricht fällt ab September weg. Das hat die NRW-Landesregierung am Donnerstag überraschend bekanntgegeben. In den Schulen wirft das viele Fragen auf.

So schreibt etwa eine Düsseldorfer Schulleiterin in einer E-Mail an die Eltern, die dem WDR vorliegt, dass die Schulen bisher nur die Infos aus der Presse hätten. Für Montag seien weitere Hygienemaßnahmen angekündigt worden: " Wir sind gespannt, um welche Maßnahmen es sich dabei handelt. "

Kultusministerkonferenz soll einheitliche Hygienevorschriften erarbeiten

Bund und Länder hatten am Donnerstag beschlossen, dass es bundesweit einheitliche Hygienevorschriften für den Schulbetrieb geben soll. Die Kultusministerkonferenz soll diese erarbeiten.