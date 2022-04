Flugreisen: Wo muss man Masken tragen?

Muss ich am Flughafen eine Maske tragen?

Nein. Die Maskenpflicht in Innenräumen wurde in NRW am Sonntag aufgehoben, das gilt auch für Flughäfen. Allerdings empfehlen die Flughäfen im Land ihren Fluggästen, freiwillig eine Maske zu tragen. WDR-Informationen zufolge hielten sich am ersten Tag der neuen Regelung ein Großteil der Reisenden an diese Empfehlung.

Was ist mit mit Zubringern, Bussen und Bahnen am Flughafen?

Die Maskenpflicht gilt in NRW weiter im öffentlichen Nahverkehr, also auch in den Bussen und Bahnen, die zum Flughafen fahren. Ebenso müssen Masken getragen werden in den Zubringerbussen auf dem Rollfeld. Am Flughafen Düsseldorf gilt die Maskenpflicht auch im "Skytrain", der zwischen der Bahnstation, den Parkdecks und den Terminals fährt.

Muss ich während des Fluges eine Maske tragen?

Ja. Die Maskenpflicht im Flugzeug gilt laut dem Bundes-Infektionsschutzgesetz weiterhin auf allen innerdeutschen Strecken sowie auf Flügen, die in Deutschland starten oder landen. Beim Ein- und Aussteigen sowie während des gesamten Fluges muss daher eine FFP2- oder eine medizinische Maske getragen werden. Lediglich beim Essen und Trinken darf diese abgenommen worden.

Verschiedene internationale Fluglinien wie Swiss Air, SAS oder British Airways haben die Maskenpflicht auf ihren Flügen teilweise aufgehoben. Reisende mit Weiterflügen, die im Ausland starten, wird empfohlen, sich vorher über die jeweiligen Bestimmungen informieren.