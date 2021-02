Der Corona-Impfpass kommt: Fragen und Antworten zum EU-Impfausweis

Die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union haben am Donnerstag in einer Videokonferenz über das weitere Vorgehen in der Corona-Pandemie beraten. Die Lage bleibe angesichts der Verbreitung ansteckenderer Viren-Formen " ernst ", hieß es in der Gipfel-Erklärung. Reisebeschränkungen wurden nicht aufgehoben, aber man hat sich auf die Einführung eines digitalen Corona-Impfpasses geeinigt. Dieser Impfausweis ist dann EU -weit gültig.

Wann kommt der Corona-Impfpass?

Der neue Impfpass soll bis zum Sommer vorliegen.

Bis zu den Sommerferien soll der neue EU-Impfausweis vorliegen. Die EU -Kommission brauche noch " etwa drei Monate ", um die technischen Voraussetzungen für das neue digitale Dokument zu schaffen, sagte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ( CDU ). " Die Erwartung ist schon, dass das bis zum Sommer fertig ist ", so auch Kanzlerin Angela Merkel (CDU).

Hoffnungen in Urlaubsländern wie Griechenland auf Touristen mit Impfpass bereits in den Osterferien konnte der Gipfel nicht erfüllen. Länder wie Deutschland und Frankreich hatten schon in den vergangenen Wochen darauf verwiesen, dass sonst Privilegien für eine kleine Gruppe Geimpfter entstehen würden.