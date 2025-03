Die Kirschbäume waren in Duisburg-Meiderich am Samstagmorgen am beliebtesten: Nach einer knappen halben Stunde waren sie alle weg.

3000 Bäume für ein grüneres Stadtbild

Und auch die Nachfrage nach Apfel-, Birnen-, Quitten- und Pflaumenbäumen war auch dieses Jahr wieder groß. Die Aktion kommt gut an: Bereits zum fünften Mal verschenkt die Stadt Duisburg im Frühling kostenlose Obstbäume an Einwohner der Stadt. 3000 Stück sollen es dieses Jahr sein.

Die Qual der Wahl: Kostenlose Obstbäume in Duisburg.

Das Ziel: Die Stadt ein bisschen grüner zu machen. Die Obstbäume sollen nämlich im heimischen Garten eingepflanzt werden. Die Menschen sollten sich nur vorher online anmelden, dann konnten sie ihre Bäume am Samstagmorgen ganz in Ruhe an zwei Standorten abholen.

Große Nachfrage auch in Unna

Unna macht die Aktion sogar schon zum sechsten Mal. " Es ist wunderbar zu sehen, wie viele Menschen in unserer Stadt mithelfen, das Stadtbild zu verschönern und einen aktiven Beitrag zum Klimaschutz zu leisten ", so Bürgermeioster Dirk Wigant. Er hat sich vor Ort selbst ein Bild davon gemacht, wie groß die Nachfrage nach den Bäumen und Sträuchern ist.

Bei schönstem Frühlingswetter wurden im Gartencenter Drücke in Königsborn insgesamt 100 Obstbäume und 100 Sträucher von Hobbygärtnern abgeholt.