Myanmar habe inzwischen ein internationales Hilfeersuchen gestellt, weshalb I.S.A.R. Germany nun tätig werden könne, sagt Stefan Becker, medizinischer Teamleiter von I.S.A.R. Germany. Die Lage vor Ort sei unübersichtlich.

Sobald man wisse, wie die Sicherheitslage in Myanmar ist, könne ausgerückt werden - sogar noch in der Nacht zu Samstag. Entsendet würden dann ein S.A.R. -Team oder ein medizinisches Team - oder beide mit einer Gesamtstärke von etwa 50 Personen.

Viel Erfahrung bei Hilfseinsätzen

Einsatzkräfte der Duisburger Hilfsorganisation waren unter anderem im Februar 2023 nach dem schweren Erdbeben in der Türkei tätig. 42 Teammitglieder mit sieben Rettungshunden starteten damals mit einem Sonderflug vom Flughafen Köln/Bonn.

Deutsches Rotes Kreuz steht "jederzeit bereit"

Beim Deutschen Roten Kreuz ( DRK ) spricht man von einer undurchsichtigen Lage. Zwei Delegierte seien bereits vor dem Unglück im Land gewesen und vor Ort aktiv, sagt Sprecherin Rebecca Winkels dem WDR . " Wir stehen in engem Austausch mit dem Roten Kreuz Myanmar und finden gerade heraus, was benötigt wird ", so die Sprecherin weiter. Man stehe " jederzeit bereit ".

Malteser liefern Soforthilfe für Myanmar

Der Malteser Hilfsdienst kündigte eine sofortige Nothilfe in Höhe von 250.000 Euro an. " Die Menschen in Myanmar, die durch das Beben ihr gesamtes Hab und Gut verloren haben, werden wir nun zunächst mit Lebensmitteln sowie Kleidung, Hygieneartikel, Planen, Eimer, Decken und Seifen versorgen ", sagt Cordula Wasser, Leiterin der Asienabteilung von Malteser International.

Die Hilfsorganisation sei mit Helfern an der Grenze zwischen Thailand und Myanmar aktiv, so Wasser. Diese versorgten dort Geflüchtete im Gesundheitsbereich und nähmen eine Lagebeurteilung vor. " Alle Mitarbeitenden haben das Beben gut überstanden. Unsere Teams werden nun gemeinsam mit lokalen Partnerorganisationen eine Nothilfe starten. "

THW prüft Hilfeoptionen

Eine Sprecherin des Technischen Hilfswerks ( THW ) teilt auf WDR-Anfrage mit: " Wir sind aktuell dabei, unsere Einsatzoptionen zu erkunden. " Das THW sei nicht mit Mitarbeitenden vor Ort, sondern werde " ad-hoc " Hilfsgüter entsenden.

