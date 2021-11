Mehr als 100.000 Corona-Tote in Deutschland

Es ist die nächste Hiobsbotschaft, die das Robert Koch-Institut (RKI) in einer ohnehin schwierigen Phase der Corona-Pandemie vermeldet: Seit dem Beginn der Krise sind in Deutschland mehr als 100.000 Menschen an oder in Verbindung mit einer Corona-Infektion gestorben.

Das RKI meldete am Donnerstag insgesamt 100.119 Todesfälle seit der ersten Covid-19-Erkrankung Anfang vergangenen Jahres. Die ersten Todesfälle waren am 9. März 2020 zwei ältere Patienten in Heinsberg und in Essen.