Vierte Corona-Welle: Lockdown zu Weihnachten unvermeidlich?

Virologe Martin Stürmer

Zumindest Virologe Martin Stürmer hält einen flächendeckenden Lockdown auch in Deutschland für unvermeidlich. " Wenn wir wirklich einschränken wollen, kommen wir um einen Lockdown nicht herum ", sagte er am Dienstag im ARD "Morgenmagazin". " Wenn wir jetzt die Zahlen nicht in den Griff bekommen, sollten wir wirklich überlegen, ob wir das nicht flächendeckend machen. " Eine Impfpflicht würde in der akuten Situation nicht viel bringen.

"Wir brauchen Sofortmaßnahmen, um erst mal die Zahlen herunter zu bekommen.“ Virologe Martin Stürmer

Intensivstationen in NRW füllen sich

"Die Intensivstationen laufen voll" , sagte der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann am Dienstag im ARD "Morgenmagazin". "Die Überlastung fängt schon an."