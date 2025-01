Die CO2 -Abgabe ist eine Steuer auf alles, was Kohlendioxid-Emissionen verursacht. Das gilt zum Beispiel für Gas- oder Ölheizungen oder für Pkw , die mit Benzin oder Diesel fahren. Seit vier Jahren muss dafür in Deutschland eine Abgabe gezahlt werden, die CO2 -Steuer. Zuletzt waren das 45 Euro pro Tonne Kohlendioxid, seit diesem Jahr sind es 55 Euro - also eine Erhöhung um rund 20 Prozent.

Anreiz für einen klimafreundlicheren Lebensstil

Das heißt, für Verbraucher steigt die finanzielle Belastung in ganz wesentlichen Lebensbereichen. Das ist politisch so gewollt. Verbraucher sollen durch die steigenden CO 2-Preise dazu animiert werden, sich klimafreundlicher zu verhalten, also zum Beispiel eine Wärmepumpe anstatt einer Gas-Heizung anzuschaffen, ein Elektroauto anstatt eines Verbrenners – oder mit dem Zug in den Urlaub zu fahren.

Die Abgabe wird für klimafreundliche Technologien verwendet

Die Einnahmen durch die CO2 -Abgabe sind gleichzeitig wichtig, um Geld für den klimafreundlichen Umbau der Wirtschaft zu haben. "Wenn wir wirklich unsere Klimaziele erreichen wollen, brauchen wir einen CO2 -Preis" , sagt Reint Gropp, Präsident des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung, "weil wir sonst die Innovation nicht bekommen, die Einsparungen nicht bekommen, weil wir einfach diese Anpassung nicht hinbekommen, um bis 2050 oder 2045 CO2 -frei zu sein."

Das mit der CO2 -Steuer eingenommene Geld wird für den klimafreundlichen Umbau der Wirtschaft genutzt. Zum Beispiel fördert die Bundesregierung emissionsarme Technologien wie grünen Wasserstoff, der für die Herstellung von Stahl verwendet werden kann.

Der CO2 -Preis steigt noch deutlich weiter

Anfang 2026 steigt der CO2 -Preis nochmal auf 65 Euro pro Tonne. Und ab 2027 wird ein EU -weiter CO2 -Emissionshandel für Gebäudewärme und den Verkehrssektor eingeführt. Vereinfacht gesagt: Wer CO2 ausstoßen will, muss dies mit Zertifikaten kompensieren, also "bezahlen ". Gleichzeitig verknappt die EU die Zahl der Zertifikate von Jahr zu Jahr.