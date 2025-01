Ahmad Mansour

Für den Psychologen und Autor Ahmad Mansour sind solche Krawalle vor allem eine Herausforderung für den Rechtsstaat. " Die Jugendlichen haben das Gefühl, sie können machen was sie wollen und der Rechtsstaat hat keine Antwort ", sagte Mansour dem WDR am Donnerstag. Lange habe man in Deutschland ignoriert, dass sich vor allen in den Großstädten Milieus von jungen Männern mit Migrationshintergrund gebildet haben, die mit ihren Gewalttaten eine toxische Männlichkeit zelebrieren, sagt Mansour.

Mansour fordert härtere Strafen

Angesichts der Schwere der begangenen Straftaten gebe es nur eine Lösung, meint Masour: " Harte Konsequenzen ." Die Täter müssten identifiziert und möglichst schnell vor Gericht gestellt werden. Die Strafen müssten so hart sein, dass sie eine echte Abschreckung darstellen. " Es muss weh tun. "

Dirk Baier

Die Empörung über solche Gewaltakte sei zwar verständlich, meint hingegen Gewaltforscher Dirk Baier vom Institut für Delinquenz und Kriminalprävention im Gespräch mit dem SWR . Doch die weit verbreitete Ansicht, dass sie der Beweis für eine zunehmenden Verrohung der jungen Generation sei, werde von den Fakten nicht gestützt. " Wir können relativ klar sagen, dass die Brutalisierungsthese so nicht stimmt ", sagt Baier.

Im Gegenteil: Speziell bei schweren Gewaltstraftaten gehe die Zahl der Fälle in Deutschland seit zehn bis 15 Jahren sogar zurück. " Wenn wir die längere Zeit betrachten, also die 1950er und 60er-Jahre als Ausgangspunkt nehmen, ist es so viel sicherer in Deutschland geworden ."

Gewaltforscher: Härtere Strafen bringen wenig