Locker ins Pfingstwochenende: NRW atmet auf

Das erste lange Wochenende (30./31.05.2020) nach der Lockerung der strengen Corona-Regeln: WDR -Reporter sind durchs Land gefahren und haben viele gut gelaunte Menschen getroffen. Momentaufnahmen aus NRW .

Deutsch-belgische Familien wieder vereint

Pünktlich zu Pfingsten hat Belgien seine Corona-bedingte Grenzschließung gelockert. Für Margarete Pricken-Rosberg, die nahe der Grenze zu NRW im belgischen Moresnet lebt, endet damit eine schwere Zeit. Die Grenzschließung sei für ihre Familie " eine ganz große Katastrophe " gewesen, sagt sie. Fast zwei Monate lang habe sie ihre Tochter und ihren kranken Bruder auf der deutschen Seite nicht sehen dürfen. Nun freut sie sich auf ein wenig mehr Normalität im Grenzgebiet.

Video starten, abbrechen mit Escape Wiedersehensfreude und Emotionen: Grenze zu Belgien wieder geöffnet. Aktuelle Stunde. . UT . Verfügbar bis 06.06.2020. WDR. Von Peter Grube.

Campen mit viel Abstand

Auch im Freizeit- und Wohnpark am Lippesee in Paderborn können endlich wieder Camper ihre Zelte aufschlagen. Wegen der immer noch gültigen Abstandsregeln dürfen zwar nur rund 100 statt der üblichen 300 Gäste auf den Platz. Aber es herrsche eine ganz besondere Atmosphäre, sagt Campingplatz-Mitarbeiterin Sonja Siemensmeyer. " Freiheit. Was wir lange nicht hatten. Die jetzt da ist. Und die wir hier auf dem Platz spüren ."

Video starten, abbrechen mit Escape Pfingstferien: 10er Gruppen, Camping und Sandstrand am Lippesee. Aktuelle Stunde. . UT . Verfügbar bis 06.06.2020. WDR. Von Cosima Gill.

Mediterrane Stimmung in Köln

Das Kölner Nachtleben kommt wieder in die Gänge. Zwar bleiben noch einige bekannte Szene-Treffpunkte in der City wie der Brüsseler Platz gesperrt, um allzu große Menschenansammlungen zu verhindern. Doch eingreifen mussten die Mitarbeiter des Ordnungsamts in der Nacht zu Sonntag fast nicht.

Im quirligen Belgischen Viertel sei es zwar voll gewesen, doch Gruppen mit mehr als den erlaubten zehn Personen seien die absolute Ausnahme gewesen, berichtet ein WDR-Reporter. Fazit: Mediterrane Atmosphäre am Rhein.