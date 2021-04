Es geht los: Hausärzte impfen gegen Covid-19

Ist genug Impfstoff da?

Jein. Die 35.000 Hausarztpraxen in der Bundesrepublik, die sich an der Impfkampagne beteiligen, sollen in der ersten Woche zwar 940.000 Millionen Impfdosen bekommen - umgerechnet sind das aber pro Praxis gerade mal 26. " Es ist noch kein großer Schritt, aber ein wichtiger ", sagt Bundesgesundheitsminister Jens Spahn dazu. Er kündigte aber auch an, dass die Impfungen " Ende April deutlich an Fahrt aufnehmen können "; dann würden dreimal soviele Impfdosen ausgegeben werden.

Womit wird geimpft?

In der ersten Woche wird der Impfstoff von Biontech/Pfizer verimpft. Eigentlich hieß es, dass er für den Einsatz in den Hausarztpraxen nicht in Frage kommt, weil er tiefgekühlt werden muss. Ende März hat die Europäische Arzneimittelbehörde EMA die Zulassung aber geändert, das Vakzin kann jetzt bei höheren Temperaturen ausgesliefert werden. Das heißt, der Großhandel liefert ihn aufgetaut an die Apotheken, die schicken ihn gekühlt weiter in die Praxen.

Eine Woche später soll die Impfstoff-Palette ausgeweitet werden. Dann kommt Astrazeneca zusätzlich zum Einsatz, für die Gruppen, die ihn bekommen dürfen. In der Woche darauf wird auch das Vakzin von Johnson&Johnson geliefert. Moderna bleibt erst mal außen vor, weil nicht klar ist, ob der Stoff den Transport vom Großhandel über Apotheken in die Praxen unbeschadet übersteht.

Wie geht es weiter?