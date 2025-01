Zwei Männer in orangener Arbeitskleidung stehen auf einer Leiter. Sie montieren Schilder von einem Ampelmast ab. Schilder, die die Stadt Essen erst im Oktober angebracht hat. An einer anderen Stelle kratzen Arbeiter weiße Markierungen von der Straße. Es ist ein weiteres Kapitel im Streit um die Verkehrsführung auf der Rüttenscheider Straße.

Die "Rü" ist eine der bekanntesten Straßen in Essen. Auf beiden Seiten reiht sich ein Lokal an das andere, ebenso viele Geschäfte. Doch der Platz ist begrenzt. Regelmäßig kommen sich Lieferwagen, Autos, Radfahrer und Fußgänger in die Quere. Seit Jahren wird darüber gestritten, wie der Verkehr auf der Straße optimiert werden kann.

Klagen gegen neue Verkehrsführung in Essen

Seit 2020 ist die Rüttenscheider Straße eine Fahrradstraße. Fahrräder haben hier also eigentlich Vorrang vor Autos. In der Praxis funktioniert das aber oft nicht. Deshalb wurde ein neues Verkehrskonzept erarbeitet. Seit Mitte Oktober dürfen an mehreren Kreuzungen auf der Rüttenscheider Straße die Autos nur noch links und rechts abbiegen. Geradeaus fahren geht nicht mehr. Das soll die Straße entlasten.