Das Landgericht Köln sagt, dass Aldi mit dem Namen so tue, als käme die Schokolade aus Dubai. Dabei wird sie in der Türkei hergestellt. Ein Produkt dürfe in Deutschland nur dann als Dubai-Schokolade oder ähnlich bezeichnet werden, wenn es in Dubai hergestellt wurde oder einen sonstigen geografischen Bezug zu Dubai hat. Andernfalls bestehe die Gefahr, dass Verbraucher irregeführt werden.

Aldi Süd bietet seit Dezember in seinen Filialen die "Alyan Dubai Handmade Chocolate" an. Die Schokolade wurde in der Türkei produziert, wie auf der Rückseite angegeben ist. Aus Sicht des Gerichts genügt dieser Hinweis jedoch nicht aus.

Wegen der Bezeichnung sei für Verbraucher anzunehmen, "dass das Produkt tatsächlich in Dubai hergestellt und nach Deutschland importiert " worden sei, heißt es im Beschluss. Andere Medien hatten zuerst darüber berichtet.

Aldi Süd droht Ordnungsgeld

Geklagt hatte der Süßwarenimporteur Andreas Wilmers, der in Dubai hergestellte Schokolade der Marke Fex in Deutschland verkauft. Im Wiederholungsfall droht Aldi Süd ein Ordnungsgeld.

Der Discounter wollte sich auf Nachfrage nicht zu dem Fall äußern. Der Beschluss ist bislang nicht rechtskräftig, Aldi Süd kann noch Widerspruch einlegen.