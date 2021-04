"Brücken-Lockdown" für NRW - das sind Laschets Vorschläge

Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) will einen sogenannten Brücken-Lockdown bis Mai oder Juni. Damit sollen die steigenden Inzidenzzahlen wieder gesenkt werden, bis möglichst viele Menschen geimpft sind.

Wann dieser Lockdown in Kraft tritt und wie er konkret aussieht, ließ Laschet am Montag noch offen. Er möchte aber, dass der nächste Corona-Gipfel auf diese Woche vorgezogen wird - und dass sich dann auch alle Länder an die Absprachen halten.

" Das rettende Ziel ist nah ", so Laschet. " Auf den letzten Metern brauchen wir diese Kraftanstrengung ."

So wenig Kontakte wie möglich

Laschet will Maßnahmen einführen, die weiter gehen als die bisherigen. Das heißt: Er will Kontakte so weit wie möglich einschränken. Deswegen müssten mehr Menschen ins Homeoffice: " Es sind immer noch viel zu viele Menschen in Bewegung zum Arbeitsplatz ." Außerdem müsse es im gesamten Freizeitbereich eine Reduzierung geben, die gastronomischen Betriebe sollen geschlossen bleiben.

Auch in München gilt eine Ausgangssperre

Und: Um private Kontakte zu verringern, soll es Ausgangssperren ind den Abend- und Nachtstunden geben, " besonders in den Kommunen, in denen der Inzidenzwert über 100 liegt ". Die gebe es in Hamburg, Portugal habe damit gute Erfahrungen gemacht: " Das ist ein effektives Mittel ."

Schüler müssen sich testen lassen

In den Schulen wird es wohl beim Wechselunterricht und den Selbsttests zweimal in der Woche bleiben. Diese Tests sind dann aber Pflicht - das heißt, Eltern sollen keine Möglichkeit mehr haben, ihre Kinder davon befreien zu lassen.

Vorerst kein "Freitesten" in Modellregionen

Vom Tisch: Erst testen, dann shoppen

Modellregionen werde es in der kommenden Woche nicht geben, sondern erst nach dem Ende des Brücken-Lockdowns. Das könnte jetzt aber schon vorbereitet werden. In den sogenannten Modellregionen sollten sich Einwohner ausgewählter Kommunen "freitesten" und dann mit einem negativen Testergebnis und einer Nachverfolgungs-App zum Beispiel shoppen können.