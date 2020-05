Ferienfreizeiten für Kinder - wie stehen die Chancen?

Ferienfreizeit, Stadtranderholung, Abenteurcamp - viele Sommerfreizeiten finden nicht statt. Dabei sind diese Angebote für viele Familien sehr wichtig.

So wie für die Kambers aus Wuppertal. Im Moment bleiben Shayenne nur Plastik-Pferde. Dabei träumt die Zehnjährige noch immer von Ferien auf dem Ponyhof am Niederrhein. Das Ferienlager ihrer Schwester Virginia in Spanien ist auch abgesagt worden.

Kinder könnten eine Auszeit gut gebrauchen

Shayenne und Virgina - Urlaub zu Hause wegen Corona

Nach so vielen Wochen und Monaten Homeschooling zu zweit in einem Zimmer, könnten die Mädchen im Sommer eine Auszeit gut gebrauchen. " Reiten macht mir mehr Spaß, als so alleine zu Hause rumzusitzen und mich zu langweilen" , sagt Shayenne. Ihre Schwester Virginia: " Dass Spanien jetzt ausfällt, ist kacke, ich hatte mich drauf gefreut. "

Ein normaler Familienurlaub wäre auch vor Corona nicht drin gewesen. Vater Kambers arbeitet als Lagerist. Er musste zwischendurch in Kurzarbeit. Der neue Job, den ihre Mutter in Aussicht hatte, wurde ihr zu Beginn der Pandemie abgesagt. Zeit wäre da, aber kein Geld.

Wichtig für benachteiligte und für berufstätige Familien

Wie wichtig eine Auszeit gerade im Moment für benachteiligte und für berufstätige Familien ist, wissen Bärbel Hoffman und ihre Kollegen von der Diakonie Wuppertal. Trotzdem mussten sie die Auslandsfreizeiten absagen.

Für die Stadtranderholung arbeiten sie an Rettungs-Konzepten: " Da kämpfen wir für, weil uns das wichtig ist, weil wir wissen, dass viele Familien auf die Betreuung angewiesen sind ", sagt Bärbel Hoffmann von der Diakonie Wuppertal. Im Vorjahr seien es 800 Kinder gewesen. " Das wird nicht möglich sein. "

Was zurzeit aber möglich ist: Nach Anmeldung und Hygiene-Einweisung dürfen die ersten Kinder wieder auf die Wuppertaler Jugendfarm. Annalena ist nach zwei Monaten zum ersten Mal wieder hier. Sie wollte wie viele andere Kinder auch die Sommerferien tagsüber hier verbringen, wenn die Eltern arbeiten müssen.

" Wir waren im Kinderferienzirkus angemeldet ", sagt ihre Mutter. " Der wurde leider abgesagt. Ich bin aber darauf angewiesen, weil ich arbeite ."

Sommerfreizeit unter unter Corona-Bedingungen

Pädagogen fahren mit den Kindern im Sommer in ein Ferienlager oder machen auf der Farm Programm, kochen und essen zusammen. Wie das unter Corona-Bedingungen funktionieren soll?