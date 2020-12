Fast 1.000 Corona-Tote in Deutschland an nur einem Tag

Es sind erschreckende Zahlen: Das Robert Koch-Institut meldet am Mittwochmorgen so viele Corona-Tote binnen 24 Stunden wie noch nie zuvor: 952 Menschen sind innerhalb der letzten 24 Stunden an oder mit dem Coronavirus in Deutschland gestorben. Damit wird der bisherige Höchststand von 598 Todesfällen vom vergangenen Freitag deutlich übertroffen.

Die Zahl der Neuinfektionen ist ebenfalls deutlich gestiegen. Seit Dienstag sind 27.728 Fälle dazugekommen. Vor einer Woche waren es noch rund ein Viertel weniger (20.815 Fälle). Allerdings waren in den Daten von Dienstag keine Zahlen aus Sachsen enthalten gewesen, weswegen in den neuen Zahlen auch Nachmeldungen enthalten sein könnten, wie es hieß.