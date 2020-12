Corona-Schnelltest vor dem Fest: Das muss man jetzt wissen

Wie zuverlässig sind Schnelltests?

Die Antigen-Tests haben nicht die hohe Genauigkeit der PCR-Tests. Laut dem Paul-Ehrlich-Institut (PEI), dem Bundesinstitut für Impfstoffe und biomedizinische Arzneimittel, liegen sie sogar um "Größenordnungen" darunter. Nur wenige der mehr als 200 in Deutschland angebotenen Tests wurden bisher unabhängig überprüft.

Was kosten Schnelltests ?

Die Schnelltests sind deutlich kostengünstiger als die PCR-Tests. Antigen-Schnelltests, die in den privaten Teststellen in Köln und Düsseldorf angeboten werden, kosten rund 40 Euro. In Arztpraxen gelten teilweise ähnliche Preise.

Die Nutzung des privaten mobilen Testzentrums im Rheinland ist allerdings deutlich teurer. Die Bestellung des Fahrzeugs kostet knapp 300 Euro - wenn mindestens 20 Tests vor Ort durchgeführt werden.

Gibt es genügend Schnelltests?

Nach Informationen der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein (KVNO) sind Antigen-Schnelltests momentan nicht in ausreichender Anzahl flächendeckend vorhanden, um für die Weihnachtstage jeden symptomlosen Interessierten zu testen.

"Daher sollten die Schnelltests, solange die Kits knapp sind, nicht unter Convenience-Gesichtspunkten, sondern vorrangig unter medizinischen Gesichtspunkten zum gezielten Schutz von Praxispersonal und vulnerabler Gruppen – etwa als Indikator in Alten- und Pflegeheimen – eingesetzt werden", so die KVNO-Meinung.

Was ist mit Antikörper-Tests aus der Drogerie?

Die Drogeriekette "dm" bietet Corona-Antikörper-Tests an. Dabei entnimmt der Kunde zu Hause selbst eine Blutprobe. Diese wird an ein Labor geschickt und auf Antikörper gegen das Coronavirus untersucht. Es dauert also, bis ein Ergebnis vorliegt - ein Schnelltest ist er also nicht.

Außerdem: Laut Robert Koch-Instituts lässt sich bisher aber auch bei einem Nachweis von Sars-CoV-2-spezifischen Antikörpern keine eindeutige Aussage darüber machen, ob man noch andere Menschen infizieren kann oder ob man immun ist.