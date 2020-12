Lockdown: Schließen Geschäfte schon Mittwoch?

Die Infektionszahlen bleiben hoch, genauso wie die Todeszahlen: Am Samstag meldete das Robert Koch-Institut in NRW 5.468 Neuinfektionen sowie 76 Todesfälle. Der "Lockdown light" ist offenbar gescheitert, nun greift die Politik zu härteren Maßnahmen. Am Sonntag ab 10 Uhr besprechen sich die Ministerpräsidenten der Länder mit der Bundesregierung, um zu entscheiden, wie der harte Lockdown aussehen soll. Um diese Verschärfungen geht es:

Kontaktbeschränkungen

In NRW sollen die beschlossenen Lockerungen bei den Kontaktbeschränkungen für Weihnachten und Silvester zurückgenommen werden. Die aktuell geltenden Beschränkungen, dass sich nur fünf Personen aus zwei Haushalten treffen dürfen, müssten weiter gelten, sagte NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) am Freitag. Ob es in diesem Fall zu der angestrebten bundeseinheitlichen Lösung kommt, ist unsicher. So sind in der aktuellen Corona-Schutzverordnung, die am Freitag in Sachsen in Kraft trat, sind Treffen an Weihnachten "mit insgesamt zehn Personen aus dem engsten Familien- und Freundeskreis" zulässig.