In den USA wurde der Kampf gegen die sogenannten Altmedien vor allem durch Donald Trump befeuert, der sich mit dem Vorwurf von "Fake News" gegen mediale Kritik an seiner Person wehrte. Zuckerberg schließt sich in seinem Video dieser Sichtweise an. Etablierte Medien drängten auf mehr Zensur, so seine Behauptung.

Werden die Regeln auch in Deutschland geändert?

Zunächst sollen die Änderungen in den USA nach und nach eingeführt werden. In Deutschland könnte es länger dauern, bis entsprechende Regeln umgesetzt werden - wenn überhaupt. Grund ist der Digital Services Act, der Unternehmen wie Meta dazu verpflichtet, aktiv gegen Hassrede und Desinformation vorzugehen.

Am Mittwoch teilte Meta mit, dass in Europa zumindest die Faktenchecks in ihrer bisherigen Form vorerst beibehalten werden. Eine Abschaffung wäre aber auch in der EU möglich. Faktenchecks sind nach Angaben des Kommissionssprechers für Digitalfragen, Thomas Regnier, nur einer der Wege, um die Vorgaben aus Brüssel zu erfüllen. Auch die von Zuckerberg angekündigten "Community-Notes" seien theoretisch eine Möglichkeit - entscheidend sei nur, ob die Maßnahmen Wirkung zeigten.

