590 Coronatote: Das sagt die Sterbestatistik aus

Was sagen die Zahlen aus?

Da es vor allem ältere Menschen und Menschen mit Vorerkrankungen sind, für die Corona tödlich enden kann, gibt es immer wieder Zweifel an der Aussagekraft der Zahl der Sterbefälle. Laut RKI geht es bei den täglichen Zahlen der COVID-19-Toten erstmal grundsätzlich um die Sterbefälle, bei denen ein Labor eine Infektion nachgewiesen hat.

Inwieweit die Coronainfektion direkt zum Tode geführt hat, ist aber in der Praxis schwer zu entscheiden. Deshalb fließen zwei Arten in die Statistik ein: Menschen, die unmittelbar an Corona gestorben sind, und Menschen mit Vorerkrankungen, die infiziert waren und bei denen sich nicht endgültig nachweisen lässt, was die Todesursache war.

Der Großteil der Fälle, die in den Zahlen auftauchen, gehören aber laut RKI zur ersten Gruppe. Die Menschen sind also unmittelbar an einer COVID-19-Erkrankung gestorben.