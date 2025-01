Die Brände sind noch nicht eingedämmt. Inzwischen wüten mindestens drei verschiedene Feuer in Los Angeles. Neu hinzugekommen ist ein Feuer in San Fernando, im Norden der US-Metropole. Das Feuer ist mit zwei Quadratkilometern noch deutlich kleiner als die anderen beiden. Etwa doppelt so groß ist das Feuer bei Pasadena. In der Nähe liegt ein gefährdetes Naturschutzgebiet.

Nach Angaben der US-Behörden sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Die genaue Todesursache werde aber noch untersucht, sagte Anthony Marrone, Feuerwehrchef von Los Angeles County. Es gebe zudem eine " große Zahl " an verletzten Anwohnern, die ihr Zuhause nicht rechtzeitig verlassen hätten.

Waldbrand wird zum Inferno

Feuer in Pacific Palisades am Rande von Malibu

Bei Pacific Palisades hat sich der Waldbrand zu einem Feuerinferno entwickelt. Das wohlhabende Viertel ist bekannt für seine prominenten Bewohner. Laut einem Online-Reisemagazin stehen dort zum Beispiel die Villen von Sängerin Rihanna, Regisseur Steven Spielberg und Schauspieler Ben Affleck. Auch Model Heidi Klum hatte dort früher gelebt und in einer Villa nach Germany's Next Topmodel gesucht.

Schauspiel-Star Ralf Moeller schildert im WDR drastische Szenen

" Es ist wirklich eine Apokalypse, es ist ein Inferno ", beschreibt Schauspiel-Star Ralf Moeller im WDR2-Interview die Lage im Großraum Los Angeles. Er selbst lebt im Stadtviertel Santa Monica und hat vorsorglich seine Wohnung verlassen und in einem Hotel Unterschlupf gefunden. Es gebe jedes Jahr Feuer, sagt der Schauspieler, der schon seit drei Jahrzehnten in Kalifornien ist. Aber er ergänzt: " Es ist noch nie so schlimm gewesen ".